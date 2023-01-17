деревня Подсобное, деревня Подсобное, Пуховичский район, Минская область (на 2021) — Familio

Подсобное

Пуховичский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Игуменский уезд, Пуховичская волость
339. Подосово, село бывшее владельческое, при реке Свислочи, дворов 24, жителей 224, церковь православная, школа, торжок 15 августа.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Пуховичский район, Пуховичский сельсовет
д Подсобное9

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Пуховичский район, Пуховичский сельсовет
д. Подсобное35
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