село Бакай, село Бакай, Полтавська область (на 2018) — Familio

Бакай

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Полтавский уезд
172Блохины (Чернобабовские), хут. казач.при колодце.44932160162
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Решетиловская волость
55. Бакай, хутор бывший государственный, при урочище Бакай, дворов 102, жителей 620

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19242Бакайселор-н Решетилівськийсільрада Малобакайська
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