село Старая Яндовка, село Старая Яндовка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Старая Яндовка

Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Хвалынский уезд
1922Старая Ендовка, д. каз.в лесу при колодцах.503073305314Мечеть магометанская 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Старо-Кулаткинская волость
1035. Ст. Яндовка, деревня бывшая государственная, дворов 102, жителей 755, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Старокулаткинский район
30860Старая Яндовкасело52°48'с.ш.47°30'в.д.N-38-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Старокулаткинский муниципальный район, Старокулаткинское городское поселение
73639151131с Старая Яндовкасело
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