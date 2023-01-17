Верхнемамбетово
Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
837Мамбетева (Асылова), д. башк.при рч. Бакыръузяке.2264750136135Близь нея находится медный рудник.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
417. Мамбетева (Асылова), деревня бывшая государственная, при речке Янузак-Сазе, дворов 28, жителей 196, молитвенный дом
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
524966Верхнемамбетоводеревня52°31'00"58°13'00"N-40-129
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80606407111д Верхнемамбетоводеревня