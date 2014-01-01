село Окрокана, მთაწმინდის რაიონი, ქ. თბილისი (на 2014) — Familio

Окрокана

მთაწმინდის რაიონი, ქ. თბილისი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
ოქროყანა
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
ქ. თბილისი, მთაწმინდის რაიონი
ოქროყანაOkroqanaМужчин: 1018. Женщин: 1235. Всего: 2253.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.