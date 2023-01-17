село Большая Севастьяновка, село Большая Севастьяновка, Черкаська область (на 2018) — Familio

Большая Севастьяновка

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Гайсинский уезд, Краснопольская волость
617. Севастьяновка (Саустьяновка), село бывшее военных поселян, при речке Березине, дворов 682, жителей 3980, церковь православная, школа, 6 питейных домов, манеж.

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Гайсинский уезд, Краснополкская волость
Севастьяновка (Саустьяновка)10986023308

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27798Велика Севастянівкаселоцентр сільської радир-н Христинівськийсільрада Великосевастянівська
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