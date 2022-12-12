деревня Георгиевск, деревня Георгиевск, Валковский уезд, Харьковская губерния (на 1886) — Familio

Георгиевск

Валковский уезд, Харьковская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Валковский уезд
1096Георгиевск, д. вл.при рч. Орчике.35303691108
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Валковский уезд, Гряковская волость
192. Калениковское (Георгиевск), село бывшее владельческое, дворов 40, жителей 253, церковь православная, ярмарка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close