деревня Абуляисово, деревня Абуляисово, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Абуляисово

Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Орский уезд
690Абулянсова (Облясева, Зиргаишева), д. башк.при рч. Зиргаише.1464631120125
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Орский уезд, Усерганская 2-я волость
563. Абулянсова (Обляшева, Зиргаиш), деревня бывшая государственная, при речке Зиргаише, дворов 53, жителей 249, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Зианчуринский район
525168Абуляисоводеревня51°45'00"56°53'00"M-40-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Зианчуринский муниципальный район, Сельское поселение Абуляисовский сельсовет
80626405106д Абуляисоводеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close