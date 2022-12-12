урочище Ермоловка, урочище Ермоловка, Златогорская волость, Мариинский уезд (на 1911) — Familio

Ермоловка

Златогорская волость, Мариинский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
урочище
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Мариинский уезд, Златогорская волость
34Уч. Ермоловский232102329
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