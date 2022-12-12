деревня Нижняя Кудашева, деревня Нижняя Кудашева, Верхне-Татышлинская волость, Бирский уезд (на 1906) — Familio

Нижняя Кудашева

Верхне-Татышлинская волость, Бирский уезд (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1144Нижняя Кудашева, деревня.при рч. Кудаше.1053476282209Мщ. — Мечеть 1. Училище. Пчеловодство.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Верхне-Татышлинская волость
667. Кудашева Нижняя, деревня бывшая государственная, при речке Кудашке, дворов 84, жителей 420, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Верхне-Татышлинская волость
24Нижне-Кудашева, д. при реч. Арей, на прос. дор., мечеть, 2 бак. лав., мел., шк.1059124337290Земледелие
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close