Нижняя Кудашева
Верхне-Татышлинская волость, Бирский уезд (на 1906)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1144Нижняя Кудашева, деревня.при рч. Кудаше.1053476282209Мщ. — Мечеть 1. Училище. Пчеловодство.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
667. Кудашева Нижняя, деревня бывшая государственная, при речке Кудашке, дворов 84, жителей 420, мечеть, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
24Нижне-Кудашева, д. при реч. Арей, на прос. дор., мечеть, 2 бак. лав., мел., шк.1059124337290Земледелие