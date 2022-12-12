хутор Яблонский, хутор Яблонский, Иловлинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Яблонский

Иловлинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2-й Донской округ, Старогригорьевская станица
4934Яблонский хутор, Старогригорьевской станицы, при буереке Яблонском69В общ. вл. стан.132202Хуторское правление3931294

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Иловлинский район
14000Яблонскийхутор49°21,0' с.ш.43°36,0' в.д.M-38-088

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Иловлинский муниципальный район, Новогригорьевское сельское поселение
18614432121х Яблонскийхутор
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