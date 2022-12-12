посёлок Эсто-Алтай, посёлок Эсто-Алтай, Яшалтинский муниципальный район, Республика Калмыкия (на 2019) — Familio

Эсто-Алтай

Яшалтинский муниципальный район, Республика Калмыкия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Калмыкия, Яшалтинский район
139395Эсто-Алтайпосёлок46°13'с.ш.42°14'в.д.L-38-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Калмыкия, Яшалтинский муниципальный район, Эсто-Алтайское сельское поселение
85650477101п Эсто-Алтайпоселок
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