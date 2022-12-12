село Калужино, село Калужино, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Калужино

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд
1274Калужино, с. каз.при р. Омельнике.2810165550610Церковь православная 1. Ярмарка 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд, Мишуринорогская волость
324. Калужное, село бывшее государственное, при речке Омельнике, дворов 285, жителей 1311, церковь православная, 2 лавки

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4032Калужинеселор-н Верхньодніпровськийсільрада Дніпровокам'янська
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