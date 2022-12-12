деревня Малое Сунчелеево, деревня Малое Сунчелеево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Малое Сунчелеево

Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Чистопольский уезд
3400Малая Сунчелеева, д. каз.при рч. Малой Сульче.804744125150
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Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Чистопольский уезд, Старо-Мокшинская волость
Сунчелеева Малая, Старо-Мокшинскойчуваши508
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Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Кече СөнчәлеМалое СунчелеевоТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Аксубаевский район
158558Малое Сунчелееводеревня54°40'50°39'N-39-054

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Аксубаевский муниципальный район, Сунчелеевское сельское поселение
92604480106д Малое Сунчелееводеревня
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