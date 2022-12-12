деревня Скороварово, деревня Скороварово, город Алексин, Тульская область (на 2019) — Familio

Скороварово

город Алексин, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Алексинский уезд
677Скороварово, д. вл.при рч. Мармышовке.14540160162
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Алексинский уезд, Извольская волость
113. Скороварова, деревня бывшая владельческая, при речке Упке, дворов 64, жителей 400, самоварн. звд.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Алексинский район
7482Скоровароводеревня54°20'с.ш.37°15'в.д.N-37-051

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, город Алексин
70706000546д Скоровароводеревня
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