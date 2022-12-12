село Новый Городок, село Новый Городок, Самцовская волость, Дорогобужский уезд (на 1904) — Familio

Новый Городок

Самцовская волость, Дорогобужский уезд (на 1904)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Дорогобужский уезд, Самцовская волость
328Новый ГородокСело2731210Церковь и церковно-приходская школа, земская школа, мелоч. лав.
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