село Хухра, село Хухра, Сумська область (на 2018) — Familio

Хухра

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Ахтырский уезд
442Хухра, слоб. каз.при рч. Хухре.121843611261320Церквей православных 2. Базары.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Ахтырский уезд, Хухрянская волость
123. Хухря, слобода бывшая государственная, при речке Хухре, дворов 570, жителей 2447, волостное правление (уездный город в 12 верстах), 2 церкви православных, школа, апт Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-20748Хухраселоцентр сільської радир-н Охтирськийсільрада Хухрянська
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