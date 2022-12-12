Шорчекасы
Чебоксарский район, Чувашская Республика (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2980Илеменева, д. каз.при ключе.2625143360378Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1364. Илеменева, деревня бывшая государственная, при речке Рыкше, дворов 37, жителей 212, 31 лавка, базар по четвергам
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Шорча-касы, Акулевскойчуваши336Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
141361Шорчекасыдеревня55°58'с.ш.47°28'в.д.N-38-011