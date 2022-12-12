деревня Шорчекасы, деревня Шорчекасы, Чебоксарский район, Чувашская Республика (на 2018) — Familio

Шорчекасы

Чебоксарский район, Чувашская Республика (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Чебоксарский уезд
2980Илеменева, д. каз.при ключе.2625143360378
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Чебоксарский уезд, Акулевская волость
1364. Илеменева, деревня бывшая государственная, при речке Рыкше, дворов 37, жителей 212, 31 лавка, базар по четвергам

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Чебоксарский уезд, Акулевская волость
Шорча-касы, Акулевскойчуваши336
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Чебоксарский район
141361Шорчекасыдеревня55°58'с.ш.47°28'в.д.N-38-011
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