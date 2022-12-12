Верхне-Курмоярская
Верхне-Курмоярская станица, 2-й Донской округ (на 1915)
- Статус
- не существует
- Тип
- станица
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
695Верхне-Курмоярская, станица казачья.при р. Дону.61—504792572Церковь православная. Приходское училище. Ярмарок 2.Показать скан
Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года
№Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
686Верхне-Курмоярская станица, при реке Дон58410768610841208Миров. судья, станичн. правл., хут. пр., 2 церкви, высш. начальн. учил., 2 школа, ветеринар. вр., кредит. т-во, паров. мельн.31061—