станица Верхне-Курмоярская, станица Верхне-Курмоярская, Верхне-Курмоярская станица, 2-й Донской округ (на 1915) — Familio

Верхне-Курмоярская

Верхне-Курмоярская станица, 2-й Донской округ (на 1915)

Статус
не существует
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Округ Донской второй
695Верхне-Курмоярская, станица казачья.при р. Дону.61504792572Церковь православная. Приходское училище. Ярмарок 2.
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2-й Донской округ, Верхне-Курмоярская станица
686Верхне-Курмоярская станица, при реке Дон58410768610841208Миров. судья, станичн. правл., хут. пр., 2 церкви, высш. начальн. учил., 2 школа, ветеринар. вр., кредит. т-во, паров. мельн.31061
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