хутор Николаевский, хутор Николаевский, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Николаевский

Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Сальский округ, Ново-Алексеевская станица
2930Николаевский хутор, Ново-Алексеевской волости, при реке М.-Куберле60В общ. вл. стан.141123Хуторское правление, приходское училище2307515

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Зимовниковский район
48550Николаевскийхутор47°06'00"42°27'00"L-38-025

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Зимовниковский муниципальный район, Ленинское сельское поселение
60619432156х Николаевскийхутор
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