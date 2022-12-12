деревня Абдрахманово, деревня Абдрахманово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Абдрахманово

Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2499Абдрахманова (Чумар), деревня.при рч. Уршаке.4035248290Б. — Мечеть 1. Мельница водяная.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Миркитлинская 1-я волость
1532. Абрахманова (Чумар), деревня бывшая государственная, при речке Уршаке, дворов 14, жителей 74, мечеть

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Бегеняш-Абукановская волость
4Верхне-Абдрахманова, д. на прос. дор., при реч. Уршаке, 2 вод. мел.4115267074Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Стерлитамакский район
660258Абдрахмановодеревня53°53'00"55°28'00"N-40-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Стерлитамакский муниципальный район, Сельское поселение Первомайский сельсовет
80649464106д Абдрахмановодеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close