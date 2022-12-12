Абдрахманово
Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2499Абдрахманова (Чумар), деревня.при рч. Уршаке.4035248290Б. — Мечеть 1. Мельница водяная.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1532. Абрахманова (Чумар), деревня бывшая государственная, при речке Уршаке, дворов 14, жителей 74, мечеть
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
4Верхне-Абдрахманова, д. на прос. дор., при реч. Уршаке, 2 вод. мел.4115267074Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
660258Абдрахмановодеревня53°53'00"55°28'00"N-40-075
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Стерлитамакский муниципальный район, Сельское поселение Первомайский сельсовет
80649464106д Абдрахмановодеревня