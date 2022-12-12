разъезд 115 км, разъезд 115 км, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область (на 2019) — Familio

115 км

Топкинский муниципальный район, Кемеровская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
разъезд
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кемеровская область, Топкинский район
561419115 кмрзд.(нп)55°14'85°44'N-45-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кемеровская область, Топкинский муниципальный район, Осиногривское сельское поселение
32631420121рзд 115 кмразъезд
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