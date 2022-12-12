село Таукай-Гайна, село Таукай-Гайна, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Таукай-Гайна

Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
535Таукайганы, деревня.при рч. Таукай.905096298293Б. — Мечеть 1. Училище. Мельниц водяных 2. Плотничество и пилка леса.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Белебейский уезд, Зильдяровская волость
360. Таукайганы, деревня бывшая государственная, при Таукай, дворов 90, жителей 557, мечеть, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Миякинский район
523661Таукай-Гайнасело53°28'00"54°58'00"N-40-086

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Миякинский муниципальный район, Сельское поселение Качегановский сельсовет
80644430111с Таукай-Гайнасело
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