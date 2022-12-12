Таукай-Гайна
Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
535Таукайганы, деревня.при рч. Таукай.905096298293Б. — Мечеть 1. Училище. Мельниц водяных 2. Плотничество и пилка леса.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
360. Таукайганы, деревня бывшая государственная, при Таукай, дворов 90, жителей 557, мечеть, школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
523661Таукай-Гайнасело53°28'00"54°58'00"N-40-086
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80644430111с Таукай-Гайнасело