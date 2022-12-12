Кривцы
Пудожский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3991Самсоновская (Кривцы), д.на прав. берегу р. Водлы.24½24½243242Часовня православная. Почтовая и обывательская станция.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
717. Самсоновская (Кривцы), деревня бывшая государственная, при реке Водле, дворов 15, жителей 83, часовня, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
428973Кривцыдеревня61°49'36°57'P-37-074
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
86642420111д Кривцыдеревня