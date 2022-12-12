деревня Кривцы, деревня Кривцы, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019) — Familio

Кривцы

Пудожский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Пудожемский уезд
3991Самсоновская (Кривцы), д.на прав. берегу р. Водлы.24½24½243242Часовня православная. Почтовая и обывательская станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Пудожский уезд, Коловская волость
717. Самсоновская (Кривцы), деревня бывшая государственная, при реке Водле, дворов 15, жителей 83, часовня, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Карелия, Пудожский район
428973Кривцыдеревня61°49'36°57'P-37-074

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Карелия, Пудожский муниципальный район, Кривецкое сельское поселение
86642420111д Кривцыдеревня
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