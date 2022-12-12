село Вольная Слобода, село Вольная Слобода, Сумська область (на 2018) — Familio

Вольная Слобода

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Глуховский уезд
777Полковничья (Слобода), с. вл.при протоке Покурнице.271294444438Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Глуховский уезд, Есманская волость
149. Полковничья Слобода, село бывшее владельческое, при речке Понурнице, дворов 156, жителей 1131, церковь православная, питейный дом, 7 ветряных мельниц

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-21007Вільна Слободаселоцентр сільської радир-н Глухівськийсільрада Вільнослобідська
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