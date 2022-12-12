Старомакарово
Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2449Макарово, село.при ррч Евбуляке и Тактаре.3215120380377Р. — Церковь православная 1. Часовня. Мельниц ветреных 2. Пчеловодство, лесной промысел.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1463. Макарово, село бывшее государственное, при речках Евбуляке и Тактаре, дворов 137, жителей 877, волостное правление (уездный город в 32 верстах), церковь православна Показать все
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
7Макарово, с. при руч. Ямбуляк, церковь (постр. лет 50 тому назад), зем. учил., х.-з. маг., 2 бак. и пив. лав., вол. прав., зем. прием. покой28—152102637Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
523051Старомакароводеревня53°54'00"55°54'00"N-40-076
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80605422141д Старомакароводеревня