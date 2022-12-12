деревня Старомакарово, деревня Старомакарово, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Старомакарово

Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2449Макарово, село.при ррч Евбуляке и Тактаре.3215120380377Р. — Церковь православная 1. Часовня. Мельниц ветреных 2. Пчеловодство, лесной промысел.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Ишпарсовская волость
1463. Макарово, село бывшее государственное, при речках Евбуляке и Тактаре, дворов 137, жителей 877, волостное правление (уездный город в 32 верстах), церковь православна Показать все

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Ишпарсовская волость
7Макарово, с. при руч. Ямбуляк, церковь (постр. лет 50 тому назад), зем. учил., х.-з. маг., 2 бак. и пив. лав., вол. прав., зем. прием. покой28152102637Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Аургазинский район
523051Старомакароводеревня53°54'00"55°54'00"N-40-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Аургазинский муниципальный район, Сельское поселение Меселинский сельсовет
80605422141д Старомакароводеревня
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