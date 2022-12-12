посёлок Батюшково, посёлок Батюшково, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Батюшково

Гагаринский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Гжатский уезд, Петропавло-Глинковская волость
118БатюшковоДеревня19371221172 мелоч. лавки, чайная, 2 чайных лав.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Гагаринский район
87044Батюшковопосёлок55°31'00"35°17'00"N-36-023

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Гагаринский муниципальный район, Мальцевское сельское поселение
66608412161п Батюшковопоселок
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