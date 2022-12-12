деревня Сорочино, деревня Сорочино, Кричевский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Сорочино

Кричевский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чериковский уезд, Малятичская волость
17Дер. СорочинпроселочнойболотеСорочинск. с. о. 35115101Малятичск. прав. 8635
55Фол. Сорочинпроселочнойболотедв. А. Г. Зенькович, прав. 11р.-кат. 8635

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Кричевский район, Молятичский сельсовет
д. Сорочино1
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