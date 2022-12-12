деревня Стродишки, деревня Стродишки, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads (на 2021) — Familio

Стродишки

Višķu pagasts, Augšdaugavas novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Двинский уезд, Яшмуйжская волость
79СтродишкидеревняЛубанка, озероДанишевского, единоверческогоКсавериновскому сельскому обществу11

Адресный реестр населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Augšdaugavas novads, Višķu pagasts
Stradiškiagrāk Daugavpils rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=1125

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Augšdaugavas novads, Višķu pagasts
Strodiški100123852ciemsEKS
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