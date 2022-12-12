деревня Клязьма, деревня Клязьма, Троицкая волость, Московский уезд (на 1913) — Familio

Клязьма

Троицкая волость, Московский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Московский уезд
375Клязьма (Выползово), д. вл.при р. Клязьме.191833118130
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Московский уезд, Троицкая волость
130. Клязьма и Яковлево, деревни бывшие владельческие, при реке Клязьме, дворов 55, жителей 379, 3 п. дв., санное зав.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Московский уезд, Троицкая волость
Дер. Клязьма 218444Земское училище, трактир 3-го разряда.
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