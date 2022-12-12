деревня Безводное, деревня Безводное, город областного значения Семенов, Нижегородская область (на 2018) — Familio

Безводное

город областного значения Семенов, Нижегородская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Семеновский уезд
3620Безводное, д. каз.при безымянном пруде и колодце.161867164191
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Семеновский уезд, Шалдежская волость
1077. Безводное, деревня бывшая государственная, при реке Ныдре, дворов 81, жителей 410, красильный завод, 5 ветряных мельниц, кузница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, город областного значения Семенов
19651Безводноедеревня56°50'44°42'O-38-114
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