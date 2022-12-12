деревня Средние Бокаши, деревня Средние Бокаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика (на 2018) — Familio

Средние Бокаши

Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Чебоксарский уезд, Покровская волость
Бокаши Средния (Ой-касы, Сятры-Бокаши, Хунур-касы), Покровскойчуваши265
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Ой-касы, Покровскойсм. Бокаши Средния.
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Сятры-Бокаши, Покровскойсм. Бокаши Средния.
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Хунур-касы, Покровскойсм. Бокаши Средния
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район
695118Средние Бокашидеревня55°56'с.ш.47°47'в.д.N-38-012
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