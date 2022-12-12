деревня Тарасовская, деревня Тарасовская, Харовский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Тарасовская

Харовский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
5179Тарасовская, д. вл.при колодцах.8098267585
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Катромская волость
739. Тарасовская, деревня бывшая владельческая, дворов 30, жителей 165, часовня, л к.

Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Катромская волость
3820ТарасовскоеТарасовск.Николаевский-РаменскийВолоцкой7515184139
39ТарасовскоеТарасовск.Николаевский-РаменскийКахановой7515144136
40ТарасовскоеТарасовск.Николаевский-РаменскийЛасковской7515102625
41ТарасовскоеВасильевск.Николаевский-РаменскийЮргенсон751541213
42ТарасовскоеМакаровск.Николаевский-Раменскийсобственники7515154

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Харовский район
33828Тарасовскаядеревня60°08'с.ш.40°33'в.д.P-37-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Харовский муниципальный район, Ильинское сельское поселение
19652409252д Тарасовскаядеревня
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