Мазунина
Кудымкарский муниципальный район, Пермский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8041Мазунин, поч.при рч. Ключ-шор-Ильяле, впад. в рч. Нердву.204½38½35849Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1609. Мазупин, починок бывший владельческий, при реке Нердве, дворов 32, жителей 224, часовня
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
737614Мазунинадеревня58°43'00"54°39'00"O-40-038
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57821428161д Мазунинадеревня