деревня Горяни 1-е, деревня Горяни 1-е, Бескатовская волость, Городокский уезд (на 1906) — Familio

Горяни 1-е

Бескатовская волость, Городокский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Городокский уезд, Бескатовская волость
52Горяни 1-едеревняколодецБескатовского, православногоПолуяновскому сельскому обществу2
53Горяни 2-едеревняколодецБескатовского, православногоПолуяновскому сельскому обществу5
54Горяни 3-едеревняколодецБескатовского, православногоПолуяновскому сельскому обществу2
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