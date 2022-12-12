село Глинск, село Глинск, Рівненська область (на 2018) — Familio

Глинск

Рівненська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Волынская губерния, Ровенский уезд, Глинская-Чешская волость
1639. Глинок, колония чехов, дворов 149, жителей 1067, волостное правление, (уездный город в 16 верстах), молитвенный дом, школа, питейный дом, трактир, 2 лавки, 3 ярмарк Показать все
Ровенский уезд, Дятковичская волость
1661. Глинск, село бывшее владельческое, дворов 60, жителей 461, церковь православная, питейный дом, трактир, лавка, 3 ярмарки, кзн.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Рівненська область
А-20062Глинськселоцентр сільської радир-н Здолбунівськийсільрада Глинська
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