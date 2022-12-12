Глинск
Рівненська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1639. Глинок, колония чехов, дворов 149, жителей 1067, волостное правление, (уездный город в 16 верстах), молитвенный дом, школа, питейный дом, трактир, 2 лавки, 3 ярмарк Показать все
1661. Глинск, село бывшее владельческое, дворов 60, жителей 461, церковь православная, питейный дом, трактир, лавка, 3 ярмарки, кзн.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-20062Глинськселоцентр сільської радир-н Здолбунівськийсільрада Глинська