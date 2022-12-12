деревня Красное Озеро, деревня Красное Озеро, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Красное Озеро

Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Красное ОзероКрасное ОзероТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2006. – Т. 3: К–Л. – 664 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Тетюшский район
158528Красное Озеродеревня54°45'48°43'N-39-038

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Тетюшский муниципальный район, Кильдюшевское сельское поселение
92655438106д Красное Озеродеревня
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