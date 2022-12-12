деревня Баронская, деревня Баронская, город Нижний Тагил, Свердловская область (на 2019) — Familio

Баронская

город Нижний Тагил, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Кыновская волость
1149. Уткинская (Межовая Утка, Боронская), деревня бывшая владельческая, при речках Утке и Межовой, дворов 33, жителей 198, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, город областного подчинения Нижний Тагил
89785Баронскаядеревня57°38'с.ш.59°03'в.д.O-40-095

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, город Нижний Тагил
65751000106д Баронскаядеревня
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