село Весёлое, село Весёлое, Сумська область (на 2018) — Familio

Весёлое

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Путивльский уезд
1900Веселое, д. вл.при рч. Клевени.221066314310
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Путивльский уезд, Ревякинская волость
790. Веселая, деревня бывшая владельческая, дворов 99, жителей 757

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-21610Веселеселоцентр сільської радир-н Путивльськийсільрада Веселівська
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