село Талмазы, село Талмазы, Штефан-Водский район (на 2017) — Familio

Талмазы

Штефан-Водский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Аккерманский уезд
199Толмазы, с. каз.в подгорной балке на бер. р Днестра.80332934857Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Талмазская волость
192. Талмазы, село бывшее государственное, при реке Днестре, дворов 422, жителей 2117, волостное правление (уездный город в 72 верстах), церковь православная, школа, лавк Показать все

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Штефан-Водский район
ТалмазаTalmaza
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