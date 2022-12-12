Заполье
Струго-Красненский район, Псковская область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1628Большое Заполье, д. каз.при р. Люте и колодце.8021135445Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
182. Большая Заполья, деревня бывшая государственная, при речке Музоверке, дворов 23, жителей 143, лавка, водяная мельница
Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Заполье Больш. д.552 стан35225 участок32почтовое отделение Тросно.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
54698Запольедеревня58°30'с.ш.28°33'в.д.O-35-058