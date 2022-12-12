деревня Бавыкино, деревня Бавыкино, Боровский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Бавыкино

Боровский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Боровский уезд
606Бавыкина, д. каз.при безымянном источнике.824207384
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Боровский уезд, Кривская волость
97. Бавыкина, деревня бывшая государственная, дворов 21, жителей 174, ткацкая фабрика

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Боровский район
76983Бавыкинодеревня55°07'36°28'N-37-025

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Боровский муниципальный район, Сельское поселение село Совхоз Боровский
29606412106д Бавыкинодеревня
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