село Верхо-Куменское, село Верхо-Куменское, Вятский уезд, Вятская губерния (на 1886) — Familio

Верхо-Куменское

Вятский уезд, Вятская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Вятский уезд
1173Верхо-Куменское (Верховье), с. каз.при рч. Кумене.6924134539Церковь православная 1. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Вятский уезд, Нагорская волость
30. Владимирское (Верхокуменское), село бывшее государственное, при речке Бол. Кумене, дворов 14, жителей 86, церковь православная, 14 лавок, торжок
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