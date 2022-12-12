Каменка
Житомирська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1036. Камянка, село бывшее владельческое, при ручье Камянке, дворов 90, жителей 589, церковь православная, школа, питейный дом
Список населённых мест Киевской губернии 1900 года
Наименование населённых пунктов
Камянка село.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-7778Кам'янкаселоцентр сільської радир-н Попільнянськийсільрада Кам'янська