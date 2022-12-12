посёлок городского типа Октябрьское, посёлок городского типа Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (на 2019) — Familio

Октябрьское

Октябрьский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Березовский округ
712Кондинское, с. каз.при р. Большой Оби.215участк. кварт.48134117Православный монастырь 1. Миссионерское училище. Почтовая контора, Запасный хлебный магазин. Пороховый погреб. Винный склад. Питейный дом.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский район
10477Октябрьскоепгт62°27'с.ш.66°02'в.д.P-42-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский муниципальный район, Городское поселение Октябрьское
71821151051пгт Октябрьскоепоселок городского типа
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