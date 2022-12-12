Октябрьское
Октябрьский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
712Кондинское, с. каз.при р. Большой Оби.215участк. кварт.48134117Православный монастырь 1. Миссионерское училище. Почтовая контора, Запасный хлебный магазин. Пороховый погреб. Винный склад. Питейный дом.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
10477Октябрьскоепгт62°27'с.ш.66°02'в.д.P-42-049
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский муниципальный район, Городское поселение Октябрьское
71821151051пгт Октябрьскоепоселок городского типа