деревня Маракулинская, деревня Маракулинская, Орловский уезд, Вятская губерния (на 1886) — Familio

Маракулинская

Орловский уезд, Вятская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Орловский уезд
11911Маракулинская, д. каз.при колодцах.521039135139
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Орловский уезд, Шишкинская волость
924. Маракулинская (Маракулевшина), деревня бывшая государственная, при речке Градовице, дворов 33, жителей 232, школа
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close