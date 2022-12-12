село Лесные Моркваши, село Лесные Моркваши, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Лесные Моркваши

Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Свияжский уезд
1467Моркваши (Спасское), с. вл.при рч. Морквашке.1436106450489Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Свияжский уезд, Услонская волость
845. Моркваши (Лесные Моркваши, Спасское), село бывшее владельческое, при речке Морквашке, дворов 182, жителей 945, церковь православная, 6 лавок

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Свияжский уезд, Верхне-Услонская волость
с. Моркваши, Верхне-Услонскойрусские1287
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с. Спасское, Верхне-Услонскойсм. Моркваши.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Верхнеуслонский район
189315Лесные Морквашисело55°44'48°50'N-39-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашское сельское поселение
92620460106с Лесные Морквашисело
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