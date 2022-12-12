другой Калифорнский, другой Калифорнский, Прииска и зимовья Южно-Енисейского горного округа, Енисейский уезд (на 1911) — Familio

Калифорнский

Прииска и зимовья Южно-Енисейского горного округа, Енисейский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
другой
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Енисейский уезд, Прииска и зимовья Южно-Енисейского горного округа
721Калифорнский и Ефимовский пр., по рч. рч. Удерею и Мамону, золотопромышленного акционерного о-ва "Драга"Мужчин летом: 49. Мужчин зимой: 65Женщин летом: 25. Женщин зимой: 28Расстояние до дер. Мотыгиной, Пинчурской волости: 120. Расстояние до с. Стреловскаго, Маклаковской вол.: 160
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