Верхососенье 1-я средина
Покровский район, Орловская область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3050Верхососенье (Сосна верхняя), с. каз. и вл.при р. Сосне.232138516721830Церковь православная 1. Училище. Расправа сельская. Волостное правление. Мельниц 35. Маслобоень 3.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
985. Верхососенье, село бывшее владельческое и государственное, при реке Сосне, дворов 437, жителей 3074, церковь православная, школа, 2 лавки, 2 торжка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
291202Верхососенье 1-я срединасело52°27'с.ш.36°48'в.д.N-37-122