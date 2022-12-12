село Родниковое, село Родниковое, Орлиновский муниципальный округ, Севастополь - город федерального значения (на 2019) — Familio

Родниковое

Орлиновский муниципальный округ, Севастополь - город федерального значения (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Ялтинский уезд
1619Скеле, д. каз. русск.при р. Черной.506397Мечеть 1.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Севастополь, Балаклавский район
807767Родниковоесело44°28'00"33°51'00"L-36-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Севастополь - город федерального значения, Орлиновский муниципальный округ
67306000141с Родниковоесело
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